У Нігерії прогримів потужний вибух: знесло понад 100 будинків
У місті Акура штату Ондо на півдні Нігерії 28 березня прогримів потужний вибух. Він зруйнував понад 100 будинків і секцію швидкісної автостради.
Комісар поліції Унді Аді пояснив, що причиною вибуху стала пожежа у вантажному автомобілі, який перевозив вибухівку в один із кар'єрів, пише Daily Post.
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Вибух повністю зруйнував школу-інтернат, церкву і АЗС. На автостраді "Ово – Акура" порушили рух.
Вантажівка була зупинена на поліцейському посту на розв'язці біля аеропорту, бо з-під машини йшов дим і виривались язики полум'я. Тільки-но водій вийшов з вантажівки, щоб з'ясувати причину загоряння, пролунав потужний вибух,
– зазначив Унді Аді.
Штат Ондо, де відбувся вибух: карта
Усіх постаждалих доправили у лікарню, серед них – віряни, які були всередині храму. Також госпіталізували трьох охоронців школи-інтернату, яка у момент вибуху була закрита через пандемію коронавірусу.
Загалом внаслідок вибуху постраждали 13 людей, на щастя, ніхто не загинув. Усі, хто отримали поранення, перебувають у стабільному стані.
Вибух у Нігерії / Фото Daily Post
Місце вибуху / Фото Daily Post
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