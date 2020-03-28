У Нігерії прогримів потужний вибух: знесло понад 100 будинків

У місті Акура штату Ондо на півдні Нігерії 28 березня прогримів потужний вибух. Він зруйнував понад 100 будинків і секцію швидкісної автостради.

Комісар поліції Унді Аді пояснив, що причиною вибуху стала пожежа у вантажному автомобілі, який перевозив вибухівку в один із кар'єрів, пише Daily Post.

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Вибух повністю зруйнував школу-інтернат, церкву і АЗС. На автостраді "Ово – Акура" порушили рух.

Вантажівка була зупинена на поліцейському посту на розв'язці біля аеропорту, бо з-під машини йшов дим і виривались язики полум'я. Тільки-но водій вийшов з вантажівки, щоб з'ясувати причину загоряння, пролунав потужний вибух,

– зазначив Унді Аді.

Штат Ондо, де відбувся вибух: карта

Усіх постаждалих доправили у лікарню, серед них – віряни, які були всередині храму. Також госпіталізували трьох охоронців школи-інтернату, яка у момент вибуху була закрита через пандемію коронавірусу.

Загалом внаслідок вибуху постраждали 13 людей, на щастя, ніхто не загинув. Усі, хто отримали поранення, перебувають у стабільному стані.

- Just In: Road cut into two and about 100 residential buildings , schools and churches destroyed in an explosion around midnight in akure , Ondo state. #Thread



pic.twitter.com/2PT2inP9hb — Postsubman (@Postsubman) March 28, 2020

1. Asteroid predicted by NASA?

2. Dangerous thunderstorm as predicted by some weather forecast I didn't hear about

3. Bomb blast

Whatever happened in Akure, Ondo state Nigeria early this morning around 1am around #possibilitychurch..We need experts to tell us the exact truth! pic.twitter.com/eb9SglFeOf — The Scientist (@SeyiPeperenpe) March 28, 2020

Explosion rocked Akure, Ondo State capital in the early hours of today. About 100 residential buildings, schools, and churches were destroyed.



The explosion has cut off the Akure-Owo expressway. pic.twitter.com/5JGEhuTO5X — BusinessDay (@BusinessDayNg) March 28, 2020

The situation in Akure, Ondo state continue to highlight the ineptitude of the Buhari admin.



Rapture, asteroids, bomb explosion, or aliens, what are relevant govt agencies, like; Min. of info, science & technology, Space R&D agency, DSS, Defense HQ doing?



Waiting for NASA? SMH! pic.twitter.com/Nvy2n0D7HZ — Mazi @FestusGreen (@FestusGreen) March 28, 2020



Вибух у Нігерії / Фото Daily Post



Місце вибуху / Фото Daily Post