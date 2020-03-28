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      У Нігерії прогримів потужний вибух: знесло понад 100 будинків

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      У Нігерії прогримів потужний вибух / Daily Post

      У місті Акура штату Ондо на півдні Нігерії 28 березня прогримів потужний вибух. Він зруйнував понад 100 будинків і секцію швидкісної автостради.

      Комісар поліції Унді Аді пояснив, що причиною вибуху стала пожежа у вантажному автомобілі, який перевозив вибухівку в один із кар'єрів, пише Daily Post.

      Зверніть увагу Потужний вибух стався у 5-поверхівці російського Магнітогорська: є жертви – фото, відео

      Вибух повністю зруйнував школу-інтернат, церкву і АЗС. На автостраді "Ово – Акура" порушили рух.

      Вантажівка була зупинена на поліцейському посту на розв'язці біля аеропорту, бо з-під машини йшов дим і виривались язики полум'я. Тільки-но водій вийшов з вантажівки, щоб з'ясувати причину загоряння, пролунав потужний вибух,
      – зазначив Унді Аді.

      Штат Ондо, де відбувся вибух: карта

      Усіх постаждалих доправили у лікарню, серед них – віряни, які були всередині храму. Також госпіталізували трьох охоронців школи-інтернату, яка у момент вибуху була закрита через пандемію коронавірусу.

      Загалом внаслідок вибуху постраждали 13 людей, на щастя, ніхто не загинув. Усі, хто отримали поранення, перебувають у стабільному стані.


      Вибух у Нігерії / Фото Daily Post


      Місце вибуху / Фото Daily Post

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Транспорт Пожежа Нігерія Вибух
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