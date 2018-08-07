В Нигерии силовики заблокировали вход в здание парламента: подробности

В Нигерии силовики заблокировали входы в здание парламента / Фото из открытых источников

В Нигерии сотрудники силовых структур на час заблокировали вход в здание парламента и не впускали туда депутатов. Сейчас парламентарии пытаются выяснить, кто и главное для чего приказал силовикам блокировать входы в здание.