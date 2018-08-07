В Нигерии силовики заблокировали вход в здание парламента: подробности
В Нигерии сотрудники силовых структур на час заблокировали вход в здание парламента и не впускали туда депутатов. Сейчас парламентарии пытаются выяснить, кто и главное для чего приказал силовикам блокировать входы в здание.
Об этом информирует Reuters.
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Отмечается, что у ворот здания парламента выстроились вооруженные люди в масках и форме сотрудников департамента госбезопасности Нигерии.
Впоследствии к ним присоединились сотрудники полиции.
Сенатор Сулейман Адок из штата Нассарава назвал действия силовиков "большим позором", а сенатор Бен Брюс из штата Байельса заявил, что недопуск в парламент является "тиранией".
На данный момент депутатов уже пустили в парламент, они пытаются выяснить, кто и для чего дал приказ силовикам заблокировать здание.