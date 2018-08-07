Верховный суд Бразилии открыл границу с Венесуэлой – СМИ

Решением Верховного суда Бразилии отменено решение о закрытии границы с Венесуэлой

Об этом сообщает служба "Интерфакс-Украина".

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Неправомерно идти простым путем "закрытия дверей" через проблемы, связанные с размещением беженцев,

– огласила решение судья Роза Вебер.

По информации СМИ, против закрытия границы без проведения переговоров выступил также президент Бразилии Мишел Темер.

Правительство Бразилии ранее приняло решение закрыть границу с Венесуэлой в связи с резким ростом количества мигрантов.

Это решение, как отмечают СМИ, было принято после ограничения допуска в страну венесуэльцев до момента, когда их сограждане, которые уже въехали в страну, не будут перемещены из приграничных районов в другие места.

По данным СМИ, ежедневно около 500 граждан Венесуэлы пересекают границу с Бразилией в связи с ухудшением положения в своей стране.

Вследствие такого ажиотажа граница была закрыто на несколько часов.