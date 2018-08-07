Верховний суд Бразилії відкрив кордон з Венесуелою – ЗМІ
Рішенням Верховного суду Бразилії скасовано рішення про закриття кордону з Венесуелою
Про це повідомляє служба "Інтерфакс-Україна".
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Неправомірно йти простим шляхом "закриття дверей" через проблеми, пов'язані з розміщенням біженців,
– оголосила рішення суддя Роза Вебер.
За інформацією ЗМІ, проти закриття кордону без проведення переговорів виступив також президент Бразилії Мішел Темер.
Уряд Бразилії раніше прийняв рішення закрити кордон з Венесуелою у зв'язку з різким зростанням кількості мігрантів.
Це рішення, як зазначають ЗМІ, було прийнято після обмеження допуску в країну венесуельців до моменту, коли їх співгромадяни, які вже в'їхали в країну, не будуть переміщені з прикордонних районів в інші місця.
За даними ЗМІ, щодня близько 500 громадян Венесуели перетинають кордон з Бразилією у зв'язку з погіршенням становища у своїй країні.
Внаслідок такого ажіотажу кордон було закрито на кілька годин.