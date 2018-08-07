У Нігерії силовики заблокували вхід до будівлі парламенту: подробиці
У Нігерії працівники силових структур на годину заблокували вхід до будівлі парламенту та не впускали туди депутатів. Наразі парламентарі намагаються з'ясувати, хто і головне, для чого наказав силовикам блокувати входи до будівлі.
Про це інформує Reuters.
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Зазначається, що біля воріт будівлі парламенту вишикувалися озброєні люди в масках і формі співробітників департаменту держбезпеки Нігерії.
Згодом до них приєдналися співробітники поліції.
Сенатор Сулейман Адок зі штату Нассарава назвав дії силовиків "великою ганьбою", а сенатор Бен Брюс зі штату Байельса заявив, що недопуск до парламенту є "тиранією".
На цей момент депутатів вже пустили в парламент, вони намагаються з'ясувати, хто і для чого дав наказ силовикам заблокувати будівлю.