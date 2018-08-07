У Нігерії силовики заблокували вхід до будівлі парламенту: подробиці

У Нігерії силовики заблокували входи до будівлі парламенту / Фото з відкритих джерел

У Нігерії працівники силових структур на годину заблокували вхід до будівлі парламенту та не впускали туди депутатів. Наразі парламентарі намагаються з'ясувати, хто і головне, для чого наказав силовикам блокувати входи до будівлі.