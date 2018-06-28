В Нигерии во время движения взорвался нефтевоз: много погибших и раненых

В Нигерии 28 июня около 5 утра во время движения взорвался нефтевоз, в результате чего загорелись машины вблизи, погибли по меньшей мере девять человек и пять получили ранения. Возможно, число жертв будет расти, ведь сгорело 54 автомобиля.

Об этом сообщил сайт CNN.

Читайте также: В Германии взорвался жилой дом, есть жертвы опубликованы фото

Известно, что нефтевозы врезался в пассажирский вагон, вследствие этого он взорвался на мосту на скоростной автомагистрали "Лагос Ибадан", маршрут, по которому ездят люди, живущие на окраинах города.



В Нигерии взорвался нефтевоз, в результате чего сгорело 54 авто

Команды реагирования пытались спасти людей, пострадавших в огне.

Мы все еще боремся с этим огнем, а спасательные команды пытаются получить доступ к мосту, и многие люди попадают в огонь, как мы говорим,

– сказала руководительница агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Лагос.

Очевидец происшествия Олударе Адодо рассказал, что он как раз пересекал мост на коммерческом автобусе, когда его водитель внезапно остановился и сообщил пассажирам о несчастном случае, связанном с нефтевозом.

Я услышал громкий взрыв. В отдалении я видел несколько автомашин, которые пытаются маневрировать и возвращаться на дорогу. Некоторые люди покинули свои машины и бежали, а те, кто находился ближе всего к нефтевозу, просто загорелись,

– прокомментировал он.



Из-за взрыва нефтевоза погибли 9 человек

Как известно, несчастные случаи с нефтевозами встречаются в Нигерии довольно часто. В октябре прошлого года, когда нефтевоз пролил нефть на дороге, сгорело 20 машин и четыре коммерческие мотоциклы.