В Нигерии во время движения взорвался нефтевоз: много погибших и раненых
В Нигерии 28 июня около 5 утра во время движения взорвался нефтевоз, в результате чего загорелись машины вблизи, погибли по меньшей мере девять человек и пять получили ранения. Возможно, число жертв будет расти, ведь сгорело 54 автомобиля.
Об этом сообщил сайт CNN.
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В Нигерии взорвался нефтевоз, в результате чего сгорело 54 авто
Команды реагирования пытались спасти людей, пострадавших в огне.
Мы все еще боремся с этим огнем, а спасательные команды пытаются получить доступ к мосту, и многие люди попадают в огонь, как мы говорим,
– сказала руководительница агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Лагос.
Очевидец происшествия Олударе Адодо рассказал, что он как раз пересекал мост на коммерческом автобусе, когда его водитель внезапно остановился и сообщил пассажирам о несчастном случае, связанном с нефтевозом.
Я услышал громкий взрыв. В отдалении я видел несколько автомашин, которые пытаются маневрировать и возвращаться на дорогу. Некоторые люди покинули свои машины и бежали, а те, кто находился ближе всего к нефтевозу, просто загорелись,
– прокомментировал он.
Из-за взрыва нефтевоза погибли 9 человек
Как известно, несчастные случаи с нефтевозами встречаются в Нигерии довольно часто. В октябре прошлого года, когда нефтевоз пролил нефть на дороге, сгорело 20 машин и четыре коммерческие мотоциклы.