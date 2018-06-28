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22:53, 26 июня
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В Германии взорвался жилой дом, есть жертвы: опубликованы фото

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В Германии взорвался жилой дом
В Германии взорвался жилой дом / t-online.de

28 июня в Германии в Бремене взорвался жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека.

Об этом сообщает издание t-online.

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В Бремене три человека погибли в результате сильного взрыва в жилом здании утром в четверг, 28 июня,
– говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что в пострадавшем здании обнаружили тела 41-летней женщины и ее 7-летнего сына, а в близлежащем доме – 70-летней женщины.

Известно, что взрыв произошел около 4:30 утра на чердаке, после чего в доме начался пожар. Детонация полностью разрушила дом, а сила взрыва разбросала обломки в радиусе 50 метров.

"Я ничего подобного не видел", – поделился впечатлениями пожарный.

Кроме разрушенного здания, сильно пострадали и соседние дома. Полиция эвакуировала жителей в радиусе 100 метров. Сейчас правоохранители выясняют причины взрыва.

В Германии взорвался дом, погибли три человека

Жилой дом взорвался в Германии

В Германии взорвалось здание

Теги: Жертвы Взрыв Дети
Источник: 24 Канал
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