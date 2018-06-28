У Німеччині вибухнув житловий будинок, є жертви: опубліковані фото
28 червня у Німеччині в Бремені вибухнув житловий будинок, у результаті чого загинуло щонайменше 3 людини.
Про це повідомляє видання t-online.
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У Бремені три людини загинули в результаті сильного вибуху в житловій будівлі вранці у четвер, 28 червня,
– йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розповіли, що в постраждалій будівлі виявили тіла 41-річної жінки і її 7-річного сина, а в прилеглому будинку – 70-річної жінки.
Відомо, що вибух стався близько 4:30 ранку на горищі, після чого в будинку почалася пожежа. Детонація повністю зруйнувала будинок, а сила вибуху розкидала уламки в радіусі 50 метрів.
"Я нічого подібного не бачив", – поділився враженнями пожежник.
Окрім зруйнованої будівлі, сильно постраждали і сусідні будинки. Поліція евакуювала жителів в радіусі 100 метрів. Наразі правоохоронці з'ясовують причини вибуху.
У Німеччині вибухнув будинок, загинули три особи
Житловий будинок вибухнув у Німеччині
У Німеччині вибухнула будівля