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У Німеччині вибухнув житловий будинок, є жертви: опубліковані фото

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У Німеччині вибухнув житловий будинок
У Німеччині вибухнув житловий будинок / t-online.de

28 червня у Німеччині в Бремені вибухнув житловий будинок, у результаті чого загинуло щонайменше 3 людини.

Про це повідомляє видання t-online.

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У Бремені три людини загинули в результаті сильного вибуху в житловій будівлі вранці у четвер, 28 червня,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що в постраждалій будівлі виявили тіла 41-річної жінки і її 7-річного сина, а в прилеглому будинку – 70-річної жінки.

Відомо, що вибух стався близько 4:30 ранку на горищі, після чого в будинку почалася пожежа. Детонація повністю зруйнувала будинок, а сила вибуху розкидала уламки в радіусі 50 метрів.

"Я нічого подібного не бачив", – поділився враженнями пожежник.

Окрім зруйнованої будівлі, сильно постраждали і сусідні будинки. Поліція евакуювала жителів в радіусі 100 метрів. Наразі правоохоронці з'ясовують причини вибуху.


У Німеччині вибухнув будинок, загинули три особи


Житловий будинок вибухнув у Німеччині


У Німеччині вибухнула будівля

Теги: Жертви Діти Вибух
Джерело: 24 Канал
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