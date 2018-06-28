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У Нігерії під час руху вибухнув нафтовоз: багато загиблих і поранених

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У Нігерії під час руху вибухнув нафтовоз
У Нігерії під час руху вибухнув нафтовоз / CNN

У Нігерії 28 червня близько 5 ранку під час руху вибухнув нафтовоз, в результаті чого загорілися машини поблизу, загинуло щонайменше дев'ять осіб і п'ять отримали поранення. Можливо, кількість жертв зростатиме, адже згоріло 54 автомобілі.

Про це повідомив сайт CNN.

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Наразі відомо, що нафтовоз врізався у пасажирський вагон, внаслідок цього він вибухнув на мосту на швидкісній автомагістралі "Лагос Ібадан", маршрут, яким їздять люди, що живуть на околицях міста.

 У Нігерії вибухнув нафтовоз
У Нігерії вибухнув нафтовоз, внаслідок чого згоріло 54 авто

Команди реагування намагалися врятувати людей, які постраждали у вогні.

Ми все ще боремося з цим вогнем, а рятувальні команди намагаються отримати доступ до мосту, і багато людей потрапляють в вогонь, як ми говоримо,
– сказала керівниця агентства з управління надзвичайними ситуаціями штату Лагос.

Очевидець події Олударе Адодо розповів, що він якраз перетинав міст на комерційному автобусі, коли його водій раптово зупинився і повідомив пасажирам про нещасний випадок, пов'язаний з нафтовозом.

Я почув гучний вибух. На віддалі я бачив кілька автомашин, які намагаються маневрувати і повертатися на дорогу. Деякі люди покинули свої машини і втікали, а ті, хто перебував найближче до нафтовоза, просто загорілися,
– прокоментував він.

Через вибух нафтовозу загинуло 9 осіб
Через вибух нафтовозу загинуло 9 осіб

Як відомо, нещасні випадки з нафтовозами зустрічаються в Нігерії досить часто. У жовтні минулого року, коли нафтовоз пролив нафту на дорозі, згоріло 20 машин і чотири комерційні мотоцикли.

Теги: Нігерія Вибух Пожежа Жертви
Джерело: 24 Канал
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