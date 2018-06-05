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В Николаеве мужчина запасался взрывчаткой на случай начала боевых действий

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Найденные гранаты
Найденные гранаты / НПУ

4 июня в Николаеве полиция изъяла целый тайник взрывчатки и боеприпасов. Мужчина хранил их у себя дома в пристройке на случай, если начнутся боевые действия.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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"В Заводском районе к экипажу патрульной полиции подошел гражданин и сообщил, что у него в кармане снаряд, поэтому попросил срочно доставить его в участок. Мол, боеприпас он недавно нашел в вентиляционном отверстии своего частного дома и решил отнести в полицию", – говорится в сообщении.

Патрульные отвели мужчину подальше от прохожих и окружили район возможной опасности. На место происшествия прибыли взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинолог и работники СБУ. Из кармана николаевца изъяли бронебойно-трассирующий артиллерийский снаряд 23-го калибра, а на территории домовладения обнаружили целый арсенал взрывчатки и боеприпасов.

Вилучені речі зі сховку зброї

Полиция изъяла целый тайник боеприпасов

В тайнике было более полутысячи патронов

Человек запасался взрывчаткой на случай начала боевых действий

Полицейские изъяли восемь гранат, более полутысячи патронов различного калибра и другое военное вооружение. Николаевец рассказал, что так он готовился к возможному началу боевых действий на Николаевщине, а взрывчатку и боеприпасы приобрел несколько лет назад для самообороны. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 7 лет за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчаткой.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Николаева Оружие
Источник: 24 Канал
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