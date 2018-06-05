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У Миколаєві чоловік запасався вибухівкою на випадок початку бойових дій

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Знайдені гранати
Знайдені гранати / НПУ

4 червня у Миколаєві поліція вилучила цілий сховок вибухівки та боєприпасів. Чоловік зберігав їх у себе вдома у прибудові на випадок, якщо розпочнуться бойові дії.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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"У Заводському районі до екіпажу патрульної поліції підійшов громадянин та повідомив, що у нього в кишені снаряд, тому попросив терміново доправити його до відділку. Мовляв, боєприпас він нещодавно знайшов у вентиляційному отворі свого приватного будинку та вирішив віднести до поліції", – йдеться у повідомленні.

Патрульні відвели чоловіка подалі від перехожих та оточили район можливої небезпеки. На місце події прибули вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінолог та працівники СБУ. З кишені миколаївця вилучили бронебійно-трасуючий артилерійський снаряд 23-го калібру, а на території домоволодіння виявили цілий арсенал вибухівки та боєприпасів.

Вилучені речі зі сховку зброї

Поліція вилучила цілий сховок боєприпасів


У сховку було більше півтисячі патронів


Чоловік запасався вибухівкою на випадок початку бойових дій

Поліцейські вилучили вісім гранат, більше півтисячі патронів різного калібру та інше військове озброєння. Миколаївець розповів, що так він готувався до можливого початку бойових дій на Миколаївщині, а вибухівку й набої придбав декілька років тому для самооборони. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до 7 років за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибухівкою.

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Зброя Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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