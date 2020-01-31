В Николаеве над водителем, который сбил женщину, устроили самосуд: видео 18+

В Николаеве 25-летний водитель сбил насмерть женщину. Прохожие и другие водители избили виновника.

Смертельное ДТП спровоцировало самосуд над водителем Mercedes, сообщает "РБК-Украина".

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Водитель отметил, что за перекрестком с Малой Морской на дорогу выбежала женщина и он не успел среагировать и сбил ее. От сильного удара 37-летняя женщина сразу же умерла.

Очевидцы ДТП говорят, что автомобиль двигался с большой скоростью по полосе для общественного транспорта. Удар был очень сильный, у автомобиля разбилось лобовое стекло и сработали подушки безопасности. После того, как водитель сбил женщину, он смог остановиться только через 50 метров.



Водитель сбил 37-летнюю женщину на перекрестке / Фото: Шиповник



Водитель сбил насмерть 37-летнюю женщину на перекрестке/ Фото: Шиповник

25-летний водитель Mercedes добавил, что после ДТП возле него остановились несколько автомобилей, из которых вышли водители и начали его избивать. В драку вмешались прохожие. Патрульная полиция разнимала драку. У водителя было разбито лицо, а также он получил другие травмы.

Правоохранители отметили, что женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Момент смертельного ДТП – смотрите видео 18+: