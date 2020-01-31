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      У Миколаєві над водієм, який збив жінку, влаштували самосуд: відео 18+

      843 Читать новость на русском
      Чоловік збив на смерть жінку в Миколаєві / mk.npu.gov.ua

      У Миколаєві 25-річний водій збив на смерть жінку. Перехожі та інші водії побили винуватця.

      Смертельна ДТП спровокувала самосуд над водієм Mercedes, повідомляє "РБК-Україна".

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      Водій зазначив, що за перехрестям з Малої Морської на дорогу вибігла жінка і він не встиг зреагувати та збив її. Від сильного удару 37-річна жінка відразу ж померла.

      Очевидці ДТП розповідають, що автомобіль рухався з великою швидкістю по смузі для громадського транспорту. Удар був дуже сильний, в авто розбилось лобове скло і спрацювали подушки безпеки. Після того, як водій збив жінку, він зміг зупинитись лише через 50 метрів.

      водій зіткнення збив жінку
      Водій збив 37-річну жінку на перехресті / Фото: Шиповник

      водій збив жінку
      Водій збив на смерть 37-річну жінку на перехресті / Фото: Шиповник

      25-річний водій Mercedes додав, що після ДТП біля нього зупинилися кілька автомобілів, з яких вийшли водії і почали його бити. У бійку втрутились перехожі. Патрульна поліція розбороняла бійку. У водія було розбито обличчя, а також він отримав інші травми. 

      Правоохоронці зазначили, що жінка переходила дорогу в недозволеному місці.

      Момент смертельної ДТП – дивіться відео 18+:

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      сьогодні
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Жертви Кримінальні новини Аварії та ДТП Кримінал Новини Миколаєва
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