У Миколаєві над водієм, який збив жінку, влаштували самосуд: відео 18+

У Миколаєві 25-річний водій збив на смерть жінку. Перехожі та інші водії побили винуватця.

Смертельна ДТП спровокувала самосуд над водієм Mercedes, повідомляє "РБК-Україна".

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Водій зазначив, що за перехрестям з Малої Морської на дорогу вибігла жінка і він не встиг зреагувати та збив її. Від сильного удару 37-річна жінка відразу ж померла.

Очевидці ДТП розповідають, що автомобіль рухався з великою швидкістю по смузі для громадського транспорту. Удар був дуже сильний, в авто розбилось лобове скло і спрацювали подушки безпеки. Після того, як водій збив жінку, він зміг зупинитись лише через 50 метрів.



Водій збив 37-річну жінку на перехресті / Фото: Шиповник



Водій збив на смерть 37-річну жінку на перехресті / Фото: Шиповник

25-річний водій Mercedes додав, що після ДТП біля нього зупинилися кілька автомобілів, з яких вийшли водії і почали його бити. У бійку втрутились перехожі. Патрульна поліція розбороняла бійку. У водія було розбито обличчя, а також він отримав інші травми.

Правоохоронці зазначили, що жінка переходила дорогу в недозволеному місці.

Момент смертельної ДТП – дивіться відео 18+: