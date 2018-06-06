В Николаеве произошла перестрелка: пострадавший получил пять огнестрельных ранений
В среду вечером, 6 июня, в Николаеве на местном рынке происходила перестрелка. Один человек получил ранения.
Об этом сообщает местное издание "НикВести".
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Отмечается, что перестрелка произошла в районе рынка "Юлиана", пострадавший получил пять огнестрельных ранений, преступник скрылся на автомобиле.
Сейчас место происшествия оцеплено полицией, в городе объявлен план "перехват".
Пострадавший получил пять огнестрельных ранений
В Николаеве на местном рынке происходила перестрелка
Источник: 24 Канал
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