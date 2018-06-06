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У Миколаєві сталася перестрілка: постраждалий отримав п'ять вогнепальних поранень

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У Миколаєві на місцевому ринку відбувалася перестрілка
У Миколаєві на місцевому ринку відбувалася перестрілка / nikvesti

У середу ввечері, 6 червня, у Миколаєві на місцевому ринку відбувалася перестрілка. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє місцеве видання "НикВести".

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Зазначається, що перестрілка сталася в районі ринку "Юліана", постраждалий отримав п'ять вогнепальних поранень, злочинець втік на автомобілі.

Зараз місце події оточене поліцією, в місті оголошено план "перехоплення".


Постраждалий отримав п'ять вогнепальних поранень


У Миколаєві на місцевому ринку відбувалася перестрілка

Теги: Новини України Новини Миколаєва Зброя
Джерело: 24 Канал
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