У Миколаєві сталася перестрілка: постраждалий отримав п'ять вогнепальних поранень
У середу ввечері, 6 червня, у Миколаєві на місцевому ринку відбувалася перестрілка. Одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє місцеве видання "НикВести".
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Зазначається, що перестрілка сталася в районі ринку "Юліана", постраждалий отримав п'ять вогнепальних поранень, злочинець втік на автомобілі.
Зараз місце події оточене поліцією, в місті оголошено план "перехоплення".
Постраждалий отримав п'ять вогнепальних поранень
У Миколаєві на місцевому ринку відбувалася перестрілка
Джерело: 24 Канал
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