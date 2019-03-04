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      В Николаеве студент заявил о покупке диплома: злоупотребление или жажда пиара

      23 Читати новину українською
      На сцене вуза студент заявил о покупке дипломной работы
      На сцене вуза студент заявил о покупке дипломной работы / Из открытых источников

      Студент Черноморского национального университета имени Петра Могилы Александр Ананко заявил, что купил дипломную работу. Сделал это заявление во время церемонии вручения дипломов. Журналист 24 канала пообщался с преподавателями, студентами и полицейскими и выяснил, что на самом деле произошло.

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      В Николаеве студент факультета воспитания и спорта заявил, что работал в Польше, где заработал деньги, чтобы заплатить за дипломную работу 350 долларов.

      Комментируя это событие журналисту 24 канала, декан факультета физического воспитания и спорта Андрей Чорнозуб сказал, что уже обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

      Для нас это было шокирующее событие. Ранее этот студент говорил, мол, его мать онкобольная и ему нужны большие деньги на ее лечение, поэтому он поехал на заработки. Мы к его проблемам отнеслись с пониманием. За несколько недель до начала защиты студент приехал, сдал все академические задолженности, предоставил дипломную работу, которая соответствует средним стандартам. Где он ее взял – мы не можем знать. Я сам пересмотрел работу, она соответствует среднему стандарту,
      – сказал в комментарии 24 канала Андрей Чорнозуб.

      купив диплом, поліція, зловживання

      Также, декан рассказал, что в целом этот студент учился весьма посредственно. На защите его работы были и специалистов из других вузов. Так что дипломную работу студент защитил, а уже на вручении дипломов и произошло это событие.

      Насколько я видел, на вручении диплома он был в состоянии то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения. Этим его поступком возмущены не только преподаватели, но и студенты. Было написано заявление в полицию. Полиция к нему дозвонилась, а в субботу они встречались. Но он нагло вел себя с полицейскими,
      – добавил декан.

      Как стало известно 24 каналу, у главного героя этого ролика есть свой блог на ютуб канале. По словам его сокурсников, он снял этот компрометирующий ролик для самопиара.

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      Хотя сам Александр Ананко видит эту ситуацию по-другому.

      Эта новость набрала 70 тысяч просмотров. Я не был в состоянии алкогольного опьянения, поскольку почти не употребляю алкоголя, табака или других наркотических средств. Хотя хотел многое сказать. После 2-3 слов мне выключили микрофон и начали выталкивать из актового зала. Считаю, что эта ситуация будет понемногу набирать обороты, потому что звонили многие журналисты и полиция,
      – заявил Александр Ананко.

      Смотрите видео, как студент объясняет свой неординарный поступок:

      В Университете говорят, что консультировались с полицией, где сказали, что студенту за его поступок ничего не угрожает и он это прекрасно понимает.

      Андрей Чорнозуб добавляет, что дипломную работу более подробно будут проверять через программы "антиплагиат". Возможно, его диплом магистра будет аннулирован. Все зависит от внутренней проверки и расследования полиции.

      Полиция же проводит проверку фактов, указанных в заявлении декана.

      Проводится проверка. Уголовного производства нет. Правоохранители пообщались с деканом факультета, куратором. Обстоятельства выясняются. Известно, что это не диплом, а дипломная работа. Уголовное производство было бы, если бы это был диплом, а так это дипломная работа. Даже если он давал за нее деньги, уголовной ответственности за это не предусмотрено. Следователи будут разбираться и выяснять все обстоятельства дела,
      – говорит представитель полиции Николаевской области, Инна Парфенова.

      По мнению активиста Юрия "Хорта" Павленко, полиция ничего не будет расследовать, поскольку факт передачи средств уже не зафиксирован.

      "Считаю, что только студенческий коллектив может устранить коррумпированную администрацию вуза. На моей практике есть такие случаи в двух вузах Виннице в 2014 году. Часто бывает и так, что коррупция держится на круговой поруке преподавателей, которым нужны средства, и студентов, которым нужно формальное образование. Этот процесс делает высшее образование некачественным", – добавил он.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Публикации Криминальные новости Статьи Образование Студенты
      Источник: 24 канал
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