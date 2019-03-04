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      У Миколаєві студент заявив про купівлю диплому: зловживання чи жага піару

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      На сцені вишу студент заявив про купівлю дипломної роботи
      На сцені вишу студент заявив про купівлю дипломної роботи / Колаж 24 каналу

      Студент Чорноморського національного університету імені Петра Могили Олександр Ананко заявив, що купив дипломну роботу. Зробив він цю заяву під час церемонії вручення дипломів. Журналіст 24 каналу поспілкувався з викладачами, студентами та поліцейськими й з’ясував, що насправді відбулось.

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      У Миколаєві студент факультету виховання і спорту заявив, що працював у Польщі, де заробив гроші аби заплатити за дипломну роботу 350 доларів. 

      Коментуючи цю подію журналісту 24 каналу, декан факультету фізичного виховання і спорту Андрій Чорнозуб сказав, що вже звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.

      Для нас це була шокуюча подія. Раніше цей студент говорив, мовляв, його мати онкохвора і йому потрібні великі гроші на її лікування, тому він поїхав на заробітки. Ми до його проблем поставились з розумінням. За кілька тижнів до початку захисту студент приїхав, здав усі академічні заборгованості, надав дипломну роботу, яка відповідає середнім стандартам. Де він її взяв – ми не можемо знати. Я сам передивився роботу, вона відповідає середньому стандарту,
      – сказав у коментарі 24 каналу Андрій Чорнозуб.

      купив диплом, поліція, зловживання

      Також, декан розповів, що загалом цей студент навчався вельми посередньо. На захисті його роботи були й фахівців з інших вишів. Тож дипломну роботу студент захистив, а вже на врученні дипломів і сталась ця подія. 

      Наскільки я бачив, то на врученні диплому він був у стані чи то алкогольного, чи наркотичного сп’яніння. Цим його вчинком обурені не лише викладачі, а й студенти. Була написана заява в поліцію. Поліція до нього додзвонилась, а в суботу вони зустрічались. Але він нахабно поводився з поліцейськими,
      – додав декан.

      Як стало відомо 24 каналу, у головного героя цього ролику є свій блог на ютуб каналі. За словами його однокурсників, він зняв цей компрометуючий ролик для самопіару.

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      Хоч сам Олександр Ананко бачить цю ситуацію по-іншому.

      Ця новина набрала 70 тисяч переглядів. Я не був у стані алкогольного сп’яніння, оскільки майже не вживаю алкоголю, тютюну чи інших наркотичних засобів. Хоч хотів багато що сказати. Після 2-3 слів мені вимкнули мікрофон і почали виштовхувати з актової зали. Вважаю, що ця ситуація потрошечки набиратиме обертів, бо телефонувало багато журналістів і поліція,
      – заявив Олександр Ананко.

      Дивіться відео, як студент пояснює свій неординарний вчинок: 

      В Університеті говорять, що консультувались з поліцією, де сказали, що студенту за його вчинок нічого не загрожує і він це прекрасно розуміє.

      Андрій Чорнозуб додає, що дипломну роботу більш детально перевірятимуть через програми "антиплагіат". Можливо, його диплом магістра буде анульовано. Все залежить від внутрішньої перевірки та розслідування поліції.

      Поліція ж проводить перевірку фактів, вказаних у заяві декана.

      Триває перевірка. Кримінального провадження немає. Правоохоронці поспілкувались з деканом факультету, куратором. Наразі обставини з’ясовуються. Відомо, що це не диплом, а дипломна робота. Кримінальне провадження було б, якби це був диплом, а так це дипломна робота. Навіть якщо він давав за неї гроші, кримінальної відповідальності за це не передбачено. Слідчі будуть розбиратись та з’ясовувати всі обставини справи,
      – зауважує речник поліції Миколаївської області, Інна Парфенова.

      На думку активіста Юрія "Хорта" Павленка, поліція нічого не розслідуватиме, бо факт передачі коштів уже не зафіксований.

      "Вважаю, що лише студентський колектив може усунути корумповану адміністрацію вишу. На моїй практиці є такі випадки у двох вишах Вінниці у 2014 році. Часто буває й так, що корупція тримається на круговій поруці викладачів, яким потрібні кошти, і студентів, яким потрібна формальна освіта. Цей процес робить вищу освіту неякісною", – додав він.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Публікації Кримінальні новини Статті Студенти Освіта
      Джерело: 24 канал
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