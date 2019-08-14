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      В Николаеве загорелся локомотив Интерсити фото

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      Загорелась кабина тепловоза
      Загорелась кабина тепловоза / Фото из открытых источников

      На железнодорожном вокзале "Николаев-Пассажирский" загорелся локомотив поезда "Интерсити" сообщением "Херсон-Киев". На место инфиденту направили два отделения пожарно-спасательной части и очередную смену оперативно-координационного центра.

      По сообщению регионального ДСНС спасатели установили, что задымление и возгорание произошло в кабине тепловоза и генераторном отсеке. Локомотив сразу отцепили и отогнали на безопасное расстояние.

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      Чрезвычайников удалось локализовать пожар на площади 25 квадратных в 17:42, и ликвидировать ее в 17:52.

      Пожежа локомотива у Миколаєві
      Загорелась кабина и генераторный отсек локомотива / Фото ДСНС

      В ДСНС сообщили, что для ликвидации возгорания привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Также дополнительно привлекли ведомственную пожарную охрану и пожарный поезд от железнодорожного вокзала.

      Пожежа локомотива у Миколаєві
      Пожар в локомотиве ликвидировали с помощью пожарного спецпоезда / Фото ДСНС

      К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

      Пожежа локомотива у МиколаєвіСпасатели ликвидировали возгорание за десять минут / Фото ДСНС

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      Теги: Новости Украины Новости Николаева Железная дорога Укрзализниця Пожар ГСЧС
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