У Миколаєві загорівся локомотив Інтерсіті: фото
На залізничному вокзалі "Миколаїв-Пасажирський" загорівся локомотив поїзда "Інтерсіті" сполученням "Херсон-Київ". На місце інфиденту скерували два відділення пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру.
За повідомленням регіональної ДСНС рятувальники встановили, що задимлення та займання сталося у кабіні тепловозу і генераторному відсіку. Локомотив відразу відчепили та відігнали на безпечну відстань.
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Надзвичайникам вдалося локалізувати пожежу на площі 25 квадратних о 17:42, та ліквідувати її о 17:52.
Загорілася кабіна та генераторний відсік локомотива / Фото ДСНС
У ДСНС повідомили, що для ліквідації займання залучили 12 осіб особового складу та 3 одиниці техніки. Також додатково залучили відомчу пожежну охорону та пожежний поїзд від залізничного вокзалу.
Пожежу у локомотиві ліквідовували за допомогою пожежного спецпотяга / Фото ДСНС
На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Рятувальники ліквідували займання за десять хвилин / Фото ДСНС