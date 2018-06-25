В Николаевской области, в районе Яхт клуба утонула 14 летняя девочка

В понедельник, 25 июня, водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело 14 летней девочки, которая утонула на реке Южный Буг.

Об этом сообщили в главном управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Спасатели отметили, что 25 июня в 11 часов поступило сообщение о том, что в районе Яхт клуба девочка прыгнула с пирса для швартовки яхт и исчезла с поверхности воды.



Инцидент произошел рядом с Яхт клуба

На место происшествия сразу же прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения.

По прибытию на место установлено, что девочка отдыхала на берегу реки с родителями и друзьями. На предложение подростка пойти прыгнуть с пирса отозвалась, но сообщила, что не умеет плавать. Сначала села на край пирса но все же отважилась и прыгнула в воду. Почти сразу девушка пошла на дно. Люди, которые видели это собственными глазами, позвонили по экстренным номерам,

– сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что в 12:10 водолаз ГСЧС обнаружил тело ребенка и поднял на поверхность. Спасатели доставили погибшую на берег и передали ее медикам, которые констатировали смерть.



Тело ребенка доставили на берег, где медики констатировали смерть

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.