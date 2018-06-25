На Миколаївщині в районі яхт-клубу потонула 14 річна дівчинка

У понеділок, 25 червня, водолази Державної служби із надзвичайних ситуацій виявили тіло 14 річної дівчинки, що потонула на річці Південний Буг.

Про це повідомили у головному управління ДСНС України у Миколаївській області.

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Рятувальники зауважили, що 25 червня об 11 годині надійшло повідомлення про те, що в районі Яхт-клубу дівчинка стрибнула з пірсу для швартування яхт та зникла з поверхні води.



Інцидент трапився поряд з Яхт-клубу

На місце події одразу ж прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

По прибуттю на місце з’ясовано, що дівчинка відпочивала на березі річки з батьками та друзями. На пропозицію підлітка піти стрибнути з пірсу відгукнулась, але повідомила, що не вміє плавати. Спочатку сіла край пірсу але все ж таки відважилась та стрибнула у воду. Майже зразу дівчина пішла на дно. Люди, які бачили це на власні очі, зателефонували за екстреними номерами,

– повідомили у ДСНС.

Зазначається, що о 12:10 водолаз ДСНС виявив тіло дитини та підняв на поверхню. Рятувальники доправили загиблу до берега та передали її медикам, які констатували смерть.



Тіло дитини доправили до береха де медики констатували смерть

Наразі встановлюються всі обставини події. На місці працюють співробітники правоохоронних органів.