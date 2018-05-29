В Нью-Йорке Климкин встретится с руководством ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 28-29 мая 2018 года находится с рабочим визитом в Нью-Йорке с целью участия в брифинге Совета Безопасности ООН, где будет обсуждаться ситуация, которая сложилась в результате российской агрессии против Украины, и пути преодоления конфликта.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

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В сообщении говорится о том, что мероприятие пройдет под председательством главы МИД Польши Яцека Чапутовича. В заседании ожидается участие заместителя генсекретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло, помощника заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместителя координатора чрезвычайной помощи Урсулы Мюллер, главы СММ ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана.

Указано, что во время пребывания в Нью-Йорке планируется ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН. Глава украинского МИД также примет участие в церемонии возложения цветов у мемориала погибшим "голубым каскам" ООН.