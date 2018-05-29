У Нью-Йорку Клімкін зустрінеться з керівництвом ООН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 28-29 травня 2018 року перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку з метою участі у брифінгу Ради Безпеки ООН, де обговорюватиметься ситуація, що склалася внаслідок російської агресії проти України, і шляхи подолання конфлікту.

Про це повідомила прес-служба МЗС.

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В повідомленні йдеться про те, що захід відбудеться під головуванням голови МЗС Польщі Яцека Чапутовича. У засіданні очікується участь заступника генсекретаря з політичних питань Розмарі Ді Карло, помічника заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та заступника координатора з надзвичайної допомоги Урсули Мюллер, глави СММ ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана.

Зазначено, що під час перебування у Нью-Йорку планується низка зустрічей Клімкіна з іноземними партнерами та керівництвом ООН. Голова українського МЗС також візьме участь у церемонії покладання квітів біля меморіалу загиблим "блакитним шоломам" ООН.