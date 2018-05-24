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Конфлікт Угорщини з Україною: Сійярто розповів, чого хоче Будапешт

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Петер Сійярто планує обговорити конфліктні питання з Павлом Клімкіним
Петер Сійярто планує обговорити конфліктні питання з Павлом Клімкіним / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 29 травня має намір зустрітися з главою МЗС України Павлом Климкінім, щоб обговорити мовну суперечну між країнами.

Про це Сійярто заявив на прес-конференції в Будапешті, повідомляє сайт угорського уряду.

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За його словами, Угорщина зацікавлена не у продовженні суперечки, а в пошуках вирішення конфлікту.

Угорщина хотіла б, щоб 150 тисяч закарпатських угорців могли жити в умовах миру та правової безпеки, і щоб Україна припинила порушення своїх міжнародних та двосторонніх зобов'язань,
– заявив міністр.

Зазначимо, в українському МЗС зустріч Клімкіна з Сійярто поки не анонсували.

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Теги: Новини України Новини політики Угорщина Павло Клімкін мовне питання Новини Закарпаття МЗС України
Джерело: 24 Канал
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