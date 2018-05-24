Конфликт Венгрии с Украиной: Сийярто рассказал, чего хочет Будапешт

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 мая намерен встретиться с главой МИД Украины Павлом Климкиным, чтобы обсудить языковое противоречие между странами.

Об этом Сийярто заявил на пресс-конференции в Будапеште, сообщает сайт венгерского правительства.

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По его словам, Венгрия заинтересована не в продолжении спора, а в поисках решения конфликта.

Венгрия хотела бы, чтобы 150 тысяч закарпатских венгров могли жить в условиях мира и правовой безопасности, и чтобы Украина прекратила нарушение своих международных и двусторонних обязательств,

– заявил министр.

Отметим, в украинском МИД встречу Климкина с Сийярто пока не анонсировали.

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.