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      В Нью-Йорке мощный снежный шторм: фото и видео

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      Нью-Йорк атаковал снежный шторм / Getty images

      Сразу несколько районов Нью-Йорка накрыл шквальный шторм со снегом. Он длился почти час и за это время покрыл Центральный парк города сантиметровым слоем снега.

      Буря налетела внезапно и застала людей врасплох. Метеорологи сразу посоветовали водителям по возможности отложить поездки на автомобилях, поскольку непогода могла спровоцировать много аварий. Об этом сообщает USA Today.

      Актуально: США засыпает снегом: движение на дорогах парализовано, есть погибшие – фото, видео

      Кроме Нью-Йорка, снежный шквал ворвался на улицы Нью-Джерси и ударил по Коннектикуту.

      Как снежный шторм надвигался на Нью-Йорк: видео

      Люди в соцсетях обнародовали множество фото и видео снежной бури.


      Снежный шторм в Ньй-Йорке / фото Getty images


      Непогода ворвалась в город внезапно / фото Getty images


      Центральный парк тоже засыпало снегом / фото Getty images

      К слову, американцы разделились на две группы: одни искренне радуются предрождественской погоде, другие – наоборот жалуются на сильную метель.


      Нью-Йорк в снежной вьюге / фото Getty images
      Снежный шторм на Манхэттене / фото Getty images

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Погода Новости США Нью-Йорк
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