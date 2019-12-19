В Нью-Йорке мощный снежный шторм: фото и видео
Сразу несколько районов Нью-Йорка накрыл шквальный шторм со снегом. Он длился почти час и за это время покрыл Центральный парк города сантиметровым слоем снега.
Буря налетела внезапно и застала людей врасплох. Метеорологи сразу посоветовали водителям по возможности отложить поездки на автомобилях, поскольку непогода могла спровоцировать много аварий. Об этом сообщает USA Today.
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Кроме Нью-Йорка, снежный шквал ворвался на улицы Нью-Джерси и ударил по Коннектикуту.
Как снежный шторм надвигался на Нью-Йорк: видео
Люди в соцсетях обнародовали множество фото и видео снежной бури.
Снежный шторм в Ньй-Йорке / фото Getty images
Непогода ворвалась в город внезапно / фото Getty images
Центральный парк тоже засыпало снегом / фото Getty images
К слову, американцы разделились на две группы: одни искренне радуются предрождественской погоде, другие – наоборот жалуются на сильную метель.
Нью-Йорк в снежной вьюге / фото Getty images
Снежный шторм на Манхэттене / фото Getty images