Нью-Йорком пронісся потужний сніговий шторм: фото та відео

Відразу декілька районів Нью-Йорка накрив шквальний шторм зі снігом. Він тривав майже годину і за цей час вкрив Центральний парк міста сантиметровим шаром снігу.

Буря налетіла раптово та застала людей зненацька. Метеорологи відразу порадили водіям за можливості відкласти поїздки на автомобілях, оскільки негода могла спровокувати багато аварій. Про це інформує USA Today.

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Окрім Нью-Йорка, сніговий шквал увірвався на вулиці Нью-Джерсі та вдарив по Коннектикуту.

Як сніговий шторм насувався на Нью-Йорк: відео

Wow! Check out this time lapse of the #SnowSquall moving over Manhattan. Crazy cool view from the top of One World Trade Center. pic.twitter.com/K7kxjcA0Zt — David Jones (@DavidJonesTV) December 18, 2019

Люди у соцмережах оприлюднили безліч фото та відео снігової бурі.



Сніговий шторм у Ньй-Йорку/ фото Getty images



Негода увірвалася до міста раптово/ фото Getty images



Центральний парк теж засипало снігом/ фото Getty images

До слова, американці розділилися на дві групи: одні щиро радіють передріздвяній погоді, інші – навпаки нарікають на сильну хурделицю.



Нью-Йорк у сніговій хурделиці/ фото Getty images



Сніговий шторм на Манхеттені/ фото Getty images