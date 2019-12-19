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      Нью-Йорком пронісся потужний сніговий шторм: фото та відео

      2661 Читать новость на русском
      Нью-Йорк атакував сніговий шторм / Getty images

      Відразу декілька районів Нью-Йорка накрив шквальний шторм зі снігом. Він тривав майже годину і за цей час вкрив Центральний парк міста сантиметровим шаром снігу.

      Буря налетіла раптово та застала людей зненацька. Метеорологи відразу порадили водіям за можливості відкласти поїздки на автомобілях, оскільки негода могла спровокувати багато аварій. Про це інформує USA Today.

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      Окрім Нью-Йорка, сніговий шквал увірвався на вулиці Нью-Джерсі та вдарив по Коннектикуту.

      Як сніговий шторм насувався на Нью-Йорк: відео

      Люди у соцмережах оприлюднили безліч фото та відео снігової бурі.


      Сніговий шторм у Ньй-Йорку/ фото Getty images


      Негода увірвалася до міста раптово/ фото Getty images


      Центральний парк теж засипало снігом/ фото Getty images

      До слова, американці розділилися на дві групи: одні щиро радіють передріздвяній погоді, інші – навпаки нарікають на сильну хурделицю.


      Нью-Йорк у сніговій хурделиці/ фото Getty images


      Сніговий шторм на Манхеттені/ фото Getty images

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Погода Новини США Нью-Йорк
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