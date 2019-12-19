Нью-Йорком пронісся потужний сніговий шторм: фото та відео
Відразу декілька районів Нью-Йорка накрив шквальний шторм зі снігом. Він тривав майже годину і за цей час вкрив Центральний парк міста сантиметровим шаром снігу.
Буря налетіла раптово та застала людей зненацька. Метеорологи відразу порадили водіям за можливості відкласти поїздки на автомобілях, оскільки негода могла спровокувати багато аварій. Про це інформує USA Today.
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Окрім Нью-Йорка, сніговий шквал увірвався на вулиці Нью-Джерсі та вдарив по Коннектикуту.
Як сніговий шторм насувався на Нью-Йорк: відео
Люди у соцмережах оприлюднили безліч фото та відео снігової бурі.
Сніговий шторм у Ньй-Йорку/ фото Getty images
Негода увірвалася до міста раптово/ фото Getty images
Центральний парк теж засипало снігом/ фото Getty images
До слова, американці розділилися на дві групи: одні щиро радіють передріздвяній погоді, інші – навпаки нарікають на сильну хурделицю.
Нью-Йорк у сніговій хурделиці/ фото Getty images
Сніговий шторм на Манхеттені/ фото Getty images