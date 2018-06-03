В Нью-Йорке разбился самолет: есть погибшие
Небольшой самолет Piper PA31 разбился у побережья Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк). В результате двое людей погибли.
Об этом сообщает NBC.
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Отмечается, что самолет Piper PA31 потерял связь с диспетчерами после взлета с аэродрома Ист-Хемптон – он упал в воды Атлантического океана примерно в 1,6 км от береговой линии Лонг-Айленда.
По данным береговой охраны США, на борту Piper PA31 находились четыре человека.
Источник: 24 Канал
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