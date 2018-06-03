У Нью-Йорку розбився літак: є загиблі

Невеликий літак Piper PA31 розбився біля узбережжя Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк). В результаті двоє людей загинули.

Про це повідомляє NBC.

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Зазначається, літак Piper PA31 втратив зв'язок з диспетчерами після зльоту з аеродрому Іст-Гемптон – він впав у води Атлантичного океану приблизно в 1,6 км від берегової лінії Лонг-Айленда.

За даними берегової охорони США, на борту Piper PA31 знаходилися чотири людини.