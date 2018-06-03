09:01
3 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 16°C
  • понеділок
    27°C 15°C
  • вівторок
    27°C 16°C
  • середа
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Нью-Йорку розбився літак: є загиблі

305 Читать новость на русском
У Нью-Йорку розбився літак
У Нью-Йорку розбився літак / ілюстративне фото

Невеликий літак Piper PA31 розбився біля узбережжя Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк). В результаті двоє людей загинули.

Про це повідомляє NBC.

Читайте також: Літак розбився в Угорщині: є загиблі

Зазначається, літак Piper PA31 втратив зв'язок з диспетчерами після зльоту з аеродрому Іст-Гемптон – він впав у води Атлантичного океану приблизно в 1,6 км від берегової лінії Лонг-Айленда.

За даними берегової охорони США, на борту Piper PA31 знаходилися чотири людини.

Теги: авіація Нью-Йорк Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность
сьогодні, 08:40 Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность
Peter Santenello 145
2 червня, 23:01 "Червону картку – Кремлю": як у Києві долучились до світових акцій на підтримку Сенцова
Катерина Петренко 281
Новітня історія СБУ: від загрози безпеці громадян
2 червня, 23:00 Новітня історія СБУ: від загрози безпеці громадян "Стрепсілсом" до "убивства" Бабченка
Тетяна Мартинюк 635
В России внедрят совковые методы продажи
2 червня, 22:02 В России внедрят совковые методы продажи "ценных бумаг"
Злой Одессит 510
Не було виходу, ми билися, щоб не зганьбити Україну, – військовий про запеклі бої 4 роки тому
2 червня, 21:00 Не було виходу, ми билися, щоб не зганьбити Україну, – військовий про запеклі бої 4 роки тому
Віталій Дейнега 1947
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук