У Нью-Йорку розбився літак: є загиблі
Невеликий літак Piper PA31 розбився біля узбережжя Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк). В результаті двоє людей загинули.
Про це повідомляє NBC.
Читайте також: Літак розбився в Угорщині: є загиблі
Зазначається, літак Piper PA31 втратив зв'язок з диспетчерами після зльоту з аеродрому Іст-Гемптон – він впав у води Атлантичного океану приблизно в 1,6 км від берегової лінії Лонг-Айленда.
За даними берегової охорони США, на борту Piper PA31 знаходилися чотири людини.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі