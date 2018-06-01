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Літак розбився в Угорщині: є загиблі

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Легкомоторний літак eFusion розбився в Угорщині
Легкомоторний літак eFusion розбився в Угорщині / index.hu

На півдні Угорщини розбився літак. Внаслідок аварії загинули пілот і пасажир повітряного судна.

Аварія сталась 31 травня між населеними пунктами Погань і Саланта. 

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Як пише місцеве видання Index.hu, розбився невеликий літак eFusion, який здійснював навчальний політ.

У поліції уточнили, що повітряне судно загорілось незадовго після зльоту і внаслідок цього зіткнулось із землею.

Угорщина літак аварія
Літак загорівся незадовго після злету

Причини аварії поки невідомі.

На борту перебували пілот та пасажир. Жодному з них врятуватись не вдалось.

На фото з місця падіння видно, що літак впав на кукурудзяне поле, а його уламки повністю вигоріли.

Аварія Угорщина літак
Легкомоторний літак розбився на півдні Угорщини

Напередодні легкомоторний літак розбився на території Лодзинського воєводства у Польщі.

Теги: авіація Жертви Угорщина
Джерело: 24 Канал
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