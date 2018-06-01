Літак розбився в Угорщині: є загиблі
На півдні Угорщини розбився літак. Внаслідок аварії загинули пілот і пасажир повітряного судна.
Аварія сталась 31 травня між населеними пунктами Погань і Саланта.
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Як пише місцеве видання Index.hu, розбився невеликий літак eFusion, який здійснював навчальний політ.
У поліції уточнили, що повітряне судно загорілось незадовго після зльоту і внаслідок цього зіткнулось із землею.
Літак загорівся незадовго після злету
Причини аварії поки невідомі.
На борту перебували пілот та пасажир. Жодному з них врятуватись не вдалось.
На фото з місця падіння видно, що літак впав на кукурудзяне поле, а його уламки повністю вигоріли.
Легкомоторний літак розбився на півдні Угорщини
Напередодні легкомоторний літак розбився на території Лодзинського воєводства у Польщі.