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Із Сінгапура до Нью-Йорка за 19 годин: що відомо про найдовший авіамаршрут

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Singapore Airlines запускає найдовший авіамаршрут
Singapore Airlines запускає найдовший авіамаршрут / mainlymiles.com

Авіакомпанія Singapore Airlines запускає найдовший прямий рейс, який з’єднає Сінгапур та Нью-Йорк.

Найдовшим безпересаковим рейсом можна буде скористатись, починаючи з 11 жовтня, інформує видання avianews.com.

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19-годинний авіарейс з’єднає Сінгапур з нью-йоркським аеропортом Ньюарк Ліберті.

Відстань у майже 17 тисяч кілометрів авіалайнери долатимуть за 18 годин 45 хвилин.

Для цього маршруту перевізник замовив спеціальну модифікацію літака Airbus A350-900 ULR (Ultra Long Range) надвеликої дальності.

Загалом компанія має намір закупити до кінця року сім повітряних суден такого типу.

На маршруті Сінгапур – Нью-Йорк Singapore Airlines планує використовувати літаки спеціального компонування.

Якщо звичайні Airbus A350-900 розраховані на 253 крісла в салоні, то Airbus A350-900 ULR матиме лише 161 місце: 67 крісел буде розміщено в бізнес-класі та 94 крісла – в преміальному економічному класі.

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Звичайного економ-класу на таких рейсах не буде передбачено.

На сьогодні Singapore Airlines обслуговує цей маршрут щоденними рейсами з зупинкою у Франкфурті.

До слова, безпересадочні рейси за цим маршрутом авіакомпанія здійснювала до 2013 року на літаках Airbus A340-500. Проте польоти були припинені після повернення цих повітряних суден виробникові.

Теги: Новини України Нью-Йорк Сінгапур авіація
Джерело: 24 Канал
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