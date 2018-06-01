Самолет разбился в Венгрии: есть погибшие
На юге Венгрии разбился самолет. В результате аварии погибли пилот и пассажир воздушного судна.
Авария произошла 31 мая между населенными пунктами Погань и Саланта.
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Как пишет местное издание Index.hu, разбился небольшой самолет eFusion, который совершал учебный полет.
В полиции уточнили, что воздушное судно загорелось почти сразу после взлета и, вследствие этого, столкнулось с землей.
Самолет загорелся почти сразу после взлета
Причины аварии пока неизвестны.
На борту находились пилот и пассажир. Ни одному из них спастись не удалось.
На фото с места падения видно, что самолет упал на кукурузное поле, а его обломки полностью выгорели.
Легкомоторный самолет разбился на юге Венгрии
Накануне легкомоторный самолет разбился на территории Лодзинского воеводства в Польше.