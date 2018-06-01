Самолет разбился в Венгрии: есть погибшие

На юге Венгрии разбился самолет. В результате аварии погибли пилот и пассажир воздушного судна.

Авария произошла 31 мая между населенными пунктами Погань и Саланта.

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Как пишет местное издание Index.hu, разбился небольшой самолет eFusion, который совершал учебный полет.

В полиции уточнили, что воздушное судно загорелось почти сразу после взлета и, вследствие этого, столкнулось с землей.



Самолет загорелся почти сразу после взлета

Причины аварии пока неизвестны.

На борту находились пилот и пассажир. Ни одному из них спастись не удалось.

На фото с места падения видно, что самолет упал на кукурузное поле, а его обломки полностью выгорели.



Легкомоторный самолет разбился на юге Венгрии

Накануне легкомоторный самолет разбился на территории Лодзинского воеводства в Польше.