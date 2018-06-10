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В ночном клубе Сум взорвалась граната: злоумышленник свою вину не признает

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10 июня утром в сумском клубе "Луна" ночью прогремел взрыв. В результате инцидента 8 человек оказались в больнице.

28-летний мужчина бросил гранату в толпу людей. Предварительно известно, что за полчаса до взрыва подрывник уже приходил в заведение, и его не пустили внутрь. Он вернулся, но уже со взрывчаткой. Теперь мужчине грозит 15 лет тюрьмы, хотя своей вины он не признает.

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До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в СИЗО. Пострадали восемь человек – семь мужчин и девушка, стоявшие рядом. У них осколочные ранения. Самый тяжелый пациент – с раной глаза, ему уже сделали операцию. А двух травмированных уже отпустили домой.

Вибух гранати у Сумах
Взрыв гранаты в Сумах

У больных множественные осколочные ранения верхних, нижних конечностей, брюшной стенки, лица. Всем оказана помощь. Осколки удалены, некоторые еще на этапе удаления,
– сказал дежурный врач Сумской областной клинической больницы Андрей Осадчий.

На видео с камер наблюдения видно как мужчина в балаклаве выдёргивает чеку из гранаты и бросает ее под ноги посетителей ночного клуба.

Ловить нападавшего правоохранителям помогли полицейские, которые отдыхали неподалёку.

Предварительно это покушение на убийство, сопротивление работникам полиции, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и хулиганство тоже с применением предмета для нанесения телесных повреждений,
– прокомментировал ситуацию начальник Сумского горотдела полиции Павел Карабута.

Сам ночной клуб в скандал попадает не впервые. За последний год там более трех раз били людей. В частности избили студента-медика, который сделал охранникам замечание, за то что те жестоко избивали мужчину – и который сам стал жертвой избиения.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Взрыв Сумы Жертвы
Источник: 24 Канал
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