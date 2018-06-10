У нічному клубі Сум вибухнула граната: зловмисник своєї вини не визнає

10 червня вранці у сумському клубі "Луна» вночі пролунав вибух. У наслідок інциденту 8 людей опинилися у лікарні.

28-річний чоловік кинув гранату у натовп людей. Попередньо відомо, що за півгодини до вибуху підривник вже приходив до закладу, та його не пустили всередину. Він повернувся, але вже з вибухівкою. Тепер чоловіку загрожує 15 років тюрми, хоча своєї вини він не визнає.

Читайте також: У нічному клубі Сум підірвали гранату: багато постраждалих

До обрання запобіжного захожу чоловік знаходитиметься в СІЗО. Постраждали восьмеро - сім чоловіків та дівчина, що стояли поруч. У них осколкові поранення. Найтяжчий пацієнт – із раною ока, йому вже зробили операцію. А двох травмованих уже відпустили додому.



Вибух гранати у Сумах

"У хворих множинні осколкові поранення верхніх, нижніх кінцівок, черевної стінки, обличчя. Всім надана допомога. Осколки видалено, які ще на етапі видалення",

– сказав черговий лікар Сумської обласної клінічної лікарні Андрій Осадчий.

На відео із камер спостереження видно як чоловік у балаклаві знімає чеку з гранати і жбурляє її під ноги відвідувачів нічого клубу.

Ловити нападника правоохоронцям допомогли поліцейські, які відпочивали поряд.

"Попередньо це замах на вбивство, опір працівники поліції, зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів і хуліганство теж із застосуванням предмету для завдання тілесних ушкоджень",

– прокоментував ситуацію начальник Сумського міськвідділу поліції Павло Карабута.

Сам нічний клуб у скандал попадає не вперше. За останній рік там більш ніж тричі били людей. Зокрема побили студента медика, який зробив охоронцям зауваження, за те що ті жорстоко били чоловіка – і сам став жертвою побиття.