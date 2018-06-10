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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У нічному клубі Сум вибухнула граната: зловмисник своєї вини не визнає

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10 червня вранці у сумському клубі "Луна» вночі пролунав вибух. У наслідок інциденту 8 людей опинилися у лікарні.

28-річний чоловік кинув  гранату у натовп людей. Попередньо відомо, що за півгодини до вибуху підривник вже приходив до закладу, та його не пустили всередину. Він повернувся, але вже з вибухівкою. Тепер чоловіку загрожує 15 років тюрми, хоча своєї вини він не визнає. 

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До обрання запобіжного захожу чоловік знаходитиметься в СІЗО. Постраждали восьмеро - сім чоловіків та дівчина, що стояли поруч. У них осколкові поранення. Найтяжчий пацієнт – із раною ока, йому вже зробили операцію. А двох травмованих уже відпустили додому.

Вибух гранати у Сумах
Вибух гранати у Сумах

"У хворих множинні осколкові поранення верхніх, нижніх кінцівок, черевної стінки, обличчя. Всім надана допомога. Осколки видалено, які ще на етапі видалення",
 сказав черговий лікар Сумської обласної клінічної лікарні Андрій Осадчий.

На відео із камер спостереження видно як чоловік у балаклаві знімає чеку з гранати і жбурляє її під ноги відвідувачів нічого клубу.

Ловити нападника правоохоронцям допомогли поліцейські, які відпочивали поряд. 

"Попередньо це замах на вбивство, опір працівники поліції, зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів і хуліганство теж із застосуванням предмету для завдання тілесних ушкоджень",
– прокоментував ситуацію начальник Сумського міськвідділу поліції Павло Карабута.

Сам нічний клуб у скандал попадає не вперше. За останній рік там більш ніж тричі били людей. Зокрема побили студента медика, який зробив охоронцям зауваження, за те що ті жорстоко били чоловіка – і сам став жертвою побиття.

Теги: Кримінальні новини Новини України Суми Вибух Жертви
Джерело: 24 Канал
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