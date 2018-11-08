В Норвегии фрегат возвращаясь с учений НАТО протаранил танкер
У берегов Норвегии фрегат Helge Ingstad, который возвращался с учений НАТО столкнулся с танкером Sola TS. В результате столкновения пострадало семь человек.
Об этом сообщает NRK.
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Столкновение произошло в коммуне Ейгарден.
Спасатели сообщили, что на фрегате находилось 137 человек. Судно потеряло управление и начало дрейфовать к берегу. На корабле осталось десять человек, остальные были эвакуированы.
На борту танкера находилось 23 человека, их жизни ничего не угрожает. По данным полиции, угрозы затопления судна нет.
Причины инцидента выясняются.
Источник: 24 Канал
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