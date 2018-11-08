У Норвегії фрегат повертаючись з навчань НАТО протаранив танкер
Біля берегів Норвегії фрегат Helge Ingstad, який повертався з навчань НАТО, зіткнувся з танкером Sola TS. В результаті зіткнення постраждали семеро людей.
Про це повідомляє NRK.
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Зіткнення відбулося в комуні Ейгарден.
Рятувальники повідомили, що на фрегаті перебувало 137 людей. Судно втратило керування і почало дрейфувати до берега. На кораблі залишилися десять чоловік, решта були евакуйовані.
На борту танкера перебувало 23 особи, їхньому життю нічого не загрожує. За даними поліції, загрози затоплення судна немає.
Причини інциденту з'ясовуються.
Джерело: 24 Канал
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