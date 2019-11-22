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      В Норвегии нашли тысячелетний корабль викингов: фото

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      В Норвегии нашли тысячелетний корабль викингов / niku.no

      На западе Норвегии в округе Ромсдал обнаружили корабль возрастом более 1000 лет. Его построили викинги.

      Открытие было сделано с помощью георадара, сообщает The Local.

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      Археологи из Норвежского института изучения культурного наследия (NIKU) также обнаружили остатки корабля на острове Эдей.

      Локация, где был обнаружен корабль, расположена на судоходном пути в Тронхейм, недалеко от того места, где король Харальд Ферхейр участвовал в двух морских сражениях, завоевав королевскую власть в Норвегии в конце 800-х годов.

      норвегія корабель вікінги
      Место, где обнаружили корабль/Фото: The Local

      Эксперт Кнут Пааше подчеркнул, что "пока слишком рано говорить что-то определенное о возрасте корабля, но ему более 1000 лет".

      Остатки корабля расположены чуть ниже верхнего слоя почвы в районе, где ранее был курган. Также археологи обнаружили следы поселений, но пока еще не датировали их.

      норвегія корабель вікінги
      Расположение корабля/ Фото: The Local

      Министр климата Норвегии Ола Элвестуен подчеркнул, что открытие имеет "как национальное, так и международное значение".

      Что известно о викингах?
      Викинги – в VIII-XI веках воины-моряки из Скандинавии. Оказали значительное влияние на ход европейской истории. Занимались разбоем и торговлей в Европе, Западной Азии и Северной Африке. В течение IX-XI веков колонизировали значительные регионы Европы: восточную Англию, Нормандию, Исландию, Фарерские и Шетландские острова, Сицилию, Русь и так далее. Обычно викингами были датчане, норвежцы и шведы.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Норвегия История
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