В Норвегии нашли тысячелетний корабль викингов: фото

На западе Норвегии в округе Ромсдал обнаружили корабль возрастом более 1000 лет. Его построили викинги.

Открытие было сделано с помощью георадара, сообщает The Local.

Это интересно: Как украинское войско спасло Европу

Археологи из Норвежского института изучения культурного наследия (NIKU) также обнаружили остатки корабля на острове Эдей.

Локация, где был обнаружен корабль, расположена на судоходном пути в Тронхейм, недалеко от того места, где король Харальд Ферхейр участвовал в двух морских сражениях, завоевав королевскую власть в Норвегии в конце 800-х годов.



Место, где обнаружили корабль/Фото: The Local

Эксперт Кнут Пааше подчеркнул, что "пока слишком рано говорить что-то определенное о возрасте корабля, но ему более 1000 лет".

Остатки корабля расположены чуть ниже верхнего слоя почвы в районе, где ранее был курган. Также археологи обнаружили следы поселений, но пока еще не датировали их.



Расположение корабля/ Фото: The Local

Министр климата Норвегии Ола Элвестуен подчеркнул, что открытие имеет "как национальное, так и международное значение".

Что известно о викингах?

Викинги – в VIII-XI веках воины-моряки из Скандинавии. Оказали значительное влияние на ход европейской истории. Занимались разбоем и торговлей в Европе, Западной Азии и Северной Африке. В течение IX-XI веков колонизировали значительные регионы Европы: восточную Англию, Нормандию, Исландию, Фарерские и Шетландские острова, Сицилию, Русь и так далее. Обычно викингами были датчане, норвежцы и шведы.

Кстати: В Беларуси нашли печать Владимира Мономаха: фото