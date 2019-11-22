В Норвегии нашли тысячелетний корабль викингов: фото
На западе Норвегии в округе Ромсдал обнаружили корабль возрастом более 1000 лет. Его построили викинги.
Открытие было сделано с помощью георадара, сообщает The Local.
Это интересно: Как украинское войско спасло Европу
Археологи из Норвежского института изучения культурного наследия (NIKU) также обнаружили остатки корабля на острове Эдей.
Локация, где был обнаружен корабль, расположена на судоходном пути в Тронхейм, недалеко от того места, где король Харальд Ферхейр участвовал в двух морских сражениях, завоевав королевскую власть в Норвегии в конце 800-х годов.
Место, где обнаружили корабль/Фото: The Local
Эксперт Кнут Пааше подчеркнул, что "пока слишком рано говорить что-то определенное о возрасте корабля, но ему более 1000 лет".
Остатки корабля расположены чуть ниже верхнего слоя почвы в районе, где ранее был курган. Также археологи обнаружили следы поселений, но пока еще не датировали их.
Расположение корабля/ Фото: The Local
Министр климата Норвегии Ола Элвестуен подчеркнул, что открытие имеет "как национальное, так и международное значение".
Что известно о викингах?
Викинги – в VIII-XI веках воины-моряки из Скандинавии. Оказали значительное влияние на ход европейской истории. Занимались разбоем и торговлей в Европе, Западной Азии и Северной Африке. В течение IX-XI веков колонизировали значительные регионы Европы: восточную Англию, Нормандию, Исландию, Фарерские и Шетландские острова, Сицилию, Русь и так далее. Обычно викингами были датчане, норвежцы и шведы.