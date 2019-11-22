У Норвегії знайшли тисячолітній корабель вікінгів: фото

На заході Норвегії в окрузі Ромсдал виявили корабель віком більше, ніж 1000 років. Його побудували вікінги.

Відкриття було зроблене за допомогою георадара, повідомляє The Local.

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Археологи з Норвезького інституту вивчення культурної спадщини (NIKU) також виявили залишки корабля на острові Едей.

Локація, де був виявлений корабель, розташована на судноплавному шляху в Тронхейм, недалеко від того місця, де король Харальд Ферхейр брав участь у двох морських битвах, завоювавши королівську владу в Норвегії в кінці 800-х років.



Місце, де виявили корабель/ Фото: The Local

Експерт Кнут Пааше наголосив, що "поки занадто рано говорити щось певне про вік корабля, але йому більше 1000 років".

Рештки корабля розташовані трохи нижче верхнього шару грунту в районі, де раніше був курган. Також археологи виявили сліди поселень, але поки ще не датували їх.



Розташування корабля/ Фото: The Local

Міністр клімату Норвегії Ола Елвестуен наголосив, що відкриття має "як національне, так і міжнародне значення".

Що відомо про вікінгів?Вікінги – у VIII–XI століттях воїни-мореплавці зі Скандинавії. Справили значний вплив на хід європейської історії. Займалися розбоєм і торгівлею в Європі, Західній Азії та Північній Африці. Протягом IX–XI століть колонізували значні регіони Європи: східну Англію, Нормандію, Ісландію, Фарерські та Шетландські острови, Сицилію, Русь тощо. Зазвичай вікінгами були данці, норвежці і шведи.

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