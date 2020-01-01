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      В новогоднюю ночь вблизи Говерлы заблудился турист

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      В Карпатах в новогоднюю ночь заблудился турист / poputno.info

      В ночь на 1 января во время прохождения туристического маршрута на Говерле заблудился мужчина. Спасателям удалось его найти.

      Сообщение о том, что мужчина потерял ориентир местности и заблудился, поступило к спасателям в 01:30, сообщили на сайте ГСЧС в Закарпатской области.

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      Во время прохождения туристического маршрута на горе Говерла Раховского района, потерял ориентир местности и заблудился житель города Кременец Тернопольской области,
      – говорится в сообщении.

      На поиски мужчины из села Лазещина отправились 4 спасателя. Туриста нашли в 7:00 возле подножия Говерлы, между долинами Гропа и Кознеска. Спасатели помогли мужчине спуститься с горы. В медицинской помощи он не нуждался.

      24 декабря в Карпатах спасли американского туриста, который заблудился по дороге на Говерлу.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Тернополь ГСЧС Карпаты Новости Закарпатья
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