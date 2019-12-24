В Карпатах спасли американского туриста: он заблудился возле Говерлы

Спасатели спасли на горе Говерла в Ивано-Франковской области гражданина США. Мужчина заблудился в горах.

Американец утром 24 декабря отправился со спортивной базы на Говерлу по зеленому маршруту и потерял правильный путь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Около 12:30 он позвонил в службу спасения. На поиски туриста из Ворохты выехали 6 спасателей. Они постоянно поддерживали мобильную связь с американцем.

В 15:15 туриста нашли и в удовлетворительном состоянии безопасно провели с горы.

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