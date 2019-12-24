21:30
24 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров ушел в UFC. Россия – для грустных
      Вєсті Кремля
      23:26, 23 декабря
      Вести.UA Танки для Украины от Вакарчука. "Тиктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:09, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      В Карпатах спасли американского туриста: он заблудился возле Говерлы

      42 Читати новину українською
      В Карпатах спасли американского туриста / pixabay

      Спасатели спасли на горе Говерла в Ивано-Франковской области гражданина США. Мужчина заблудился в горах.

      Американец утром 24 декабря отправился со спортивной базы на Говерлу по зеленому маршруту и потерял правильный путь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

      Это интересно: "Самостоятельно преодолел 15 километров": удивительная история спасения заблудившегося туриста в Карпатах

      Около 12:30 он позвонил в службу спасения. На поиски туриста из Ворохты выехали 6 спасателей. Они постоянно поддерживали мобильную связь с американцем.

      В 15:15 туриста нашли и в удовлетворительном состоянии безопасно провели с горы.

      Внимание! Метели и гололедица: спасатели предупреждают о непогоде в Карпатах

      Зеленский уволил Мальского с должности председателя Львовской ОГА: чем он запомнился
      сегодня
      972
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Чрезвычайное происшествие ГСЧС Карпаты Туристический бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:12 Прорывы года: самые большие успехи украинских стартапов в 2019
      Юлія Бабич 9
      сегодня , 19:00 Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году
      Вісент Луїс 42
      сегодня , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 1950
      сегодня , 16:30 Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російської армії
      Михайло Макарук 445
      сегодня , 16:00 Что такое TikTok: почему он так популярен и как работает приложение
      Михайло Года 171
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук