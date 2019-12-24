У Карпатах врятували американського туриста: він заблукав біля Говерли

Рятувальники врятували на горі Говерла в Івано-Франківській області громадянина США. Чоловік заблукав у горах.

Американець вранці 24 грудня відправився зі спортивної бази на Говерлу по зеленому маршруту і втратив правильний шлях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Близько 12:30 він зателефонував до служби порятунку. На пошуки туриста з Ворохти виїхали 6 рятувальників. Вони постійно підтримували мобільний зв'язок із американцем.

О 15:15 туриста знайшли і в задовільному стані безпечно провели з гори.

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