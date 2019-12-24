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      У Карпатах врятували американського туриста: він заблукав біля Говерли

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      У Карпатах врятували американського туриста / pixabay

      Рятувальники врятували на горі Говерла в Івано-Франківській області громадянина США. Чоловік заблукав у горах.

      Американець вранці 24 грудня відправився зі спортивної бази на Говерлу по зеленому маршруту і втратив правильний шлях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

      Це цікаво: "Самостійно подолав 15 кілометрів": дивовижна історія порятунку заблукалого туриста у Карпатах

      Близько 12:30 він зателефонував до служби порятунку. На пошуки туриста з Ворохти виїхали 6 рятувальників. Вони постійно підтримували мобільний зв'язок із американцем.

      О 15:15 туриста знайшли і в задовільному стані безпечно провели з гори.

      Увага! Хуртовини та ожеледиця: рятувальники попереджають про негоду в Карпатах

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Закарпаття Туристичний бізнес Карпати ДСНС Надзвичайні ситуації
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