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      У новорічну ніч поблизу Говерли заблукав турист

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      У Карпатах у новорічну ніч заблукав турист / poputno.info

      У ніч на 1 січня під час проходження туристичного маршруту на Говерлі заблукав чоловік. Рятувальникам вдалося його знайти.

      Повідомлення про те, що чоловік втратив орієнтир місцевості та заблукав надійшло до рятувальників о 01:30, повідомили на сайті ДСНС у Закарпатській області.

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      Під час проходження туристичного маршруту на горі Говерла, Рахівського району, втратив орієнтир місцевості та заблукав мешканець міста Кременець Тернопільської області,
      – йдеться в повідомленні.

      На пошуки чоловіка зі села Лазещина вирушили 4 рятувальники. Туриста знайшли о 7:00 поблизу підніжжя Говерли, між полонинами Гропа та Кознєска. Рятувальники допомогли чоловікові спуститися з гори. Медичної допомоги він не потребував. 

      24 грудня у Карпатах врятували американського туриста, який заблукав дорогою на Говерлу.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Закарпаття Карпати ДСНС Тернопіль Надзвичайні ситуації
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