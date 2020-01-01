У новорічну ніч поблизу Говерли заблукав турист
У ніч на 1 січня під час проходження туристичного маршруту на Говерлі заблукав чоловік. Рятувальникам вдалося його знайти.
Повідомлення про те, що чоловік втратив орієнтир місцевості та заблукав надійшло до рятувальників о 01:30, повідомили на сайті ДСНС у Закарпатській області.
Читайте також: Якою буде погода у січні 2020 року: прогноз
Під час проходження туристичного маршруту на горі Говерла, Рахівського району, втратив орієнтир місцевості та заблукав мешканець міста Кременець Тернопільської області,
– йдеться в повідомленні.
На пошуки чоловіка зі села Лазещина вирушили 4 рятувальники. Туриста знайшли о 7:00 поблизу підніжжя Говерли, між полонинами Гропа та Кознєска. Рятувальники допомогли чоловікові спуститися з гори. Медичної допомоги він не потребував.
24 грудня у Карпатах врятували американського туриста, який заблукав дорогою на Говерлу.