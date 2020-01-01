У новорічну ніч поблизу Говерли заблукав турист

У ніч на 1 січня під час проходження туристичного маршруту на Говерлі заблукав чоловік. Рятувальникам вдалося його знайти.

Повідомлення про те, що чоловік втратив орієнтир місцевості та заблукав надійшло до рятувальників о 01:30, повідомили на сайті ДСНС у Закарпатській області.

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Під час проходження туристичного маршруту на горі Говерла, Рахівського району, втратив орієнтир місцевості та заблукав мешканець міста Кременець Тернопільської області,

– йдеться в повідомленні.

На пошуки чоловіка зі села Лазещина вирушили 4 рятувальники. Туриста знайшли о 7:00 поблизу підніжжя Говерли, між полонинами Гропа та Кознєска. Рятувальники допомогли чоловікові спуститися з гори. Медичної допомоги він не потребував.

24 грудня у Карпатах врятували американського туриста, який заблукав дорогою на Говерлу.