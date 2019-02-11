В ОАЭ открыли первый в мире супермаркет на воде

Арабская компания, специализирующаяся на торгово-развлекательных центрах создала первый в мире супермаркет на воде. Магазин называется Carrefour Bites and More и курсирует вдоль побережья Дубаи с 10:00 до 18:00 ежедневно.

Плавучий магазин расположен в пределах доступности сразу трех популярных в Дубае пляжей: Эс-Суфу-Бич, Кайт-Бич и Джумейра, – сообщили в Majid Al Futtaim.

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Торговая точка на воде предлагает ассортимент из около 300 наименований товаров. В первую очередь, это прохладительные напитки, горячие и холодные закуски, мороженое, средства личной гигиены и защиты кожи, некоторые аптечные препараты.



Плавучий супермаркет Carrefour Bites and More

Люди на небольших судах могут подплыть к супермаркету и осуществить покупку через специальное окно, а пассажирам больших судов предлагается сделать заказ в телефонном режиме или через специальное мобильное приложение, и в течение 45 минут им его доставят.

Смотрите видео, как функционирует плавучий супермаркет в Дубаи

Главный операционный директор Мигель Поведано сказал, что побережьем Дубая ежегодно пользуются миллионы людей. Они хотят сделать их отдых максимально приятным и комфортным.

Это интересно знать, что мы можем добраться до наших клиентов в любом месте, независимо от того, будет ли это на суше или море. Мы хотим радовать их безупречным сервисом везде,

– отметил Мигель Поведано.

Стоит отметить, что корабль-магазин работает на аккумуляторных батареях, а потому не вредит окружающей среде. К тому же, благодаря специальной системе он может собирать мусор, на который наткнется в море.