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      В ОАЭ открыли первый в мире супермаркет на воде

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      Плавучий супермаркет в Дубаи
      Плавучий супермаркет в Дубаи / majidalfuttaim.com

      Арабская компания, специализирующаяся на торгово-развлекательных центрах создала первый в мире супермаркет на воде. Магазин называется Carrefour Bites and More и курсирует вдоль побережья Дубаи с 10:00 до 18:00 ежедневно.

      Плавучий магазин расположен в пределах доступности сразу трех популярных в Дубае пляжей: Эс-Суфу-Бич, Кайт-Бич и Джумейра, – сообщили в Majid Al Futtaim.

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      Торговая точка на воде предлагает ассортимент из около 300 наименований товаров. В первую очередь, это прохладительные напитки, горячие и холодные закуски, мороженое, средства личной гигиены и защиты кожи, некоторые аптечные препараты.

      Плавучий супермаркет
      Плавучий супермаркет Carrefour Bites and More

      Люди на небольших судах могут подплыть к супермаркету и осуществить покупку через специальное окно, а пассажирам больших судов предлагается сделать заказ в телефонном режиме или через специальное мобильное приложение, и в течение 45 минут им его доставят.

      Смотрите видео, как функционирует плавучий супермаркет в Дубаи

      Главный операционный директор Мигель Поведано сказал, что побережьем Дубая ежегодно пользуются миллионы людей. Они хотят сделать их отдых максимально приятным и комфортным.

      Это интересно знать, что мы можем добраться до наших клиентов в любом месте, независимо от того, будет ли это на суше или море. Мы хотим радовать их безупречным сервисом везде,
      – отметил Мигель Поведано.

      Стоит отметить, что корабль-магазин работает на аккумуляторных батареях, а потому не вредит окружающей среде. К тому же, благодаря специальной системе он может собирать мусор, на который наткнется в море.

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      Теги: Водный транспорт Торговля ОАЭ
      Источник: 24 Канал
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