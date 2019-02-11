В ОАЕ відкрили перший у світі супермаркет на воді

Арабська компанія, що спеціалізується на торгово-розважальних центрах створила перший у світі супермаркет на воді. Магазин має назву Carrefour Bites and More курсує вздовж узбережжя Дубаї з 10:00 до 18:00 щодня.

Плавучий магазин розташований у межах доступності одразу трьох популярних в Дубаї пляжів: Ес-Суфу-Біч, Кайт-Біч і Джумейра, – повідомили у Majid Al Futtaim.

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Торгова точка на воді пропонує асортимент з близько 300 найменувань товарів. У першу чергу, це прохолодні напої, гарячі й холодні закуски, морозиво, засоби особистої гігієни та захисту для шкіри, деякі аптечні препарати.



Плавучий супермаркет Carrefour Bites and More

Люди на невеликих судах можуть підпливти до супермаркету і здійснити покупку через спеціальне вікно, а пасажирам великих судів пропонується зробити замовлення у телефонному режимі, або через спеціальне мобільний додаток, і протягом 45 хвилин їм його доставлять.

Дивіться відео, як функціонує плавучий супермаркет в Дубаї

Головний операційний директор Мігель Поведано сказав, що узбережжям Дубая щорічно користуються мільйони людей. Вони хочуть зробити їх відпочинок максимально приємним та комфортним.

Це цікаво знати, що ми можемо дістатися наших клієнтів будь-де, незалежно від того, чи буде це на суші або морі. Ми хочемо радувати їх бездоганним сервісом всюди,

– наголосив Мігель Поведано.

Варто зазначити, що корабль-магазин працює на акумуляторних батареях, а відтак не шкодить навколишньому середовищу. До того ж, завдяки спеціальній системі він може збирати сміття, на яке натрапить у морі.