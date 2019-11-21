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      В обход монополии Медведчука: в Украину везут сжиженный газ из США

      23 Читати новину українською
      В Украину направляется судно с американским сжиженным газом / alray.ps

      В Украину направляется судно с американским сжиженным природным газом (таким, в частности, заправляют автомобили). Еще накануне, 20 ноября, оно прибыло к польскому терминалу Свиноуйсьце в Балтийском море.

      Американскому сжиженному газу в Украине быть, пишет посольство США.

      Интересно: Газовые переговоры: в "Нафтогазе" рассказали о новом фейк, который распространяет Россия

      Это еще один шаг в оказании помощи Украине для достижения энергетической независимости,
      – отмечает американское посольство.

      Каким сейчас является рынок сжиженного газа в Украине

      Украина обеспечивает свои потребности в сжиженном газе лишь чуть больше чем на четверть. Поэтому более 70% топлива приходится импортировать, в основном из России и Беларуси. Последняя просто транзитирует российский СПГ.

      При этом безоговорочным монополистом на рынке сжиженного газа в Украине является нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. По утверждениям ряда журналистов, подконтрольные ему компании контролируют более 40% рынка сжиженного газа в Украине.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Виктор Медведчук Новости США Рынок газа Газ Новости Украины
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