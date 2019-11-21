В обход монополии Медведчука: в Украину везут сжиженный газ из США
В Украину направляется судно с американским сжиженным природным газом (таким, в частности, заправляют автомобили). Еще накануне, 20 ноября, оно прибыло к польскому терминалу Свиноуйсьце в Балтийском море.
Американскому сжиженному газу в Украине быть, пишет посольство США.
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Это еще один шаг в оказании помощи Украине для достижения энергетической независимости,
– отмечает американское посольство.
Каким сейчас является рынок сжиженного газа в Украине
Украина обеспечивает свои потребности в сжиженном газе лишь чуть больше чем на четверть. Поэтому более 70% топлива приходится импортировать, в основном из России и Беларуси. Последняя просто транзитирует российский СПГ.
При этом безоговорочным монополистом на рынке сжиженного газа в Украине является нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. По утверждениям ряда журналистов, подконтрольные ему компании контролируют более 40% рынка сжиженного газа в Украине.