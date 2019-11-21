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      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА

      В обхід монополії Медведчука: в Україну везуть скраплений газ зі США

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      В Україну прямує судно з американським скрапленим газом / alray.ps

      В Україну прямує судно з американським скрапленим природним газом (таким, зокрема, заправляють автомобілі). Ще напередодні, 20 листопада, воно прибуло до польського терміналу Свіноуйсьце у Балтійському морі.

      Американському скрапленому газу в Україні бути, пише посольство США.

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      Це ще один крок у наданні допомоги Україні задля досягнення нею енергетичної незалежності,
      – наголошує американське посольство.

      Яким нині є ринок скрапленого газу в Україні

      Україна забезпечує свої потреби у скрапленому газі лише трохи більше як на чверть. Тому понад 70% палива доводиться імпортувати, переважно з Росії та Білорусі. Остання просто транзитує російський СПГ.

      При цьому беззаперечним монополістом на ринку скрапленого газу в Україні є нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук. За твердженнями низки журналістів, підконтрольні йому компанії контролюють понад 40% ринку зрідженого газу в Україні.

      Меджліс вимагає від Зеленського зміни статусу Криму
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Газ Ринок газу Новини США Віктор Медведчук
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