В обхід монополії Медведчука: в Україну везуть скраплений газ зі США

В Україну прямує судно з американським скрапленим природним газом (таким, зокрема, заправляють автомобілі). Ще напередодні, 20 листопада, воно прибуло до польського терміналу Свіноуйсьце у Балтійському морі.

Американському скрапленому газу в Україні бути, пише посольство США.

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Це ще один крок у наданні допомоги Україні задля досягнення нею енергетичної незалежності,

– наголошує американське посольство.

Яким нині є ринок скрапленого газу в Україні

Україна забезпечує свої потреби у скрапленому газі лише трохи більше як на чверть. Тому понад 70% палива доводиться імпортувати, переважно з Росії та Білорусі. Остання просто транзитує російський СПГ.

При цьому беззаперечним монополістом на ринку скрапленого газу в Україні є нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук. За твердженнями низки журналістів, підконтрольні йому компанії контролюють понад 40% ринку зрідженого газу в Україні.