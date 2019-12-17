В ОБСЕ фиксируют уменьшение количества взрывов на Донбассе

Специальная миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской.

Наблюдатели ОБСЕ также видели реактивные системы залпового огня рядом с линиями отвода вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии.

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Наблюдатели также жалуются на ограничение передвижения патрулей СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецкой области:

вблизи Приморского,

Таврического,

Заиченко,

Верхнешироковского.

Отметим, что во время нормандского саммита в Париже Украина и Россия договорились о свободном доступе миссии ОБСЕ ко всей оккупированной части Донбасса. Тем не менее, контролируемые Россией боевики дважды препятствовали патрулям Организации.



О чем Украина и Россия договорились в нормандском формате / инфографика 24 канала