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      В ОБСЕ фиксируют уменьшение количества взрывов на Донбассе

      9 Читати новину українською
      Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе / osce.org/uk

      Специальная миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской.

      Наблюдатели ОБСЕ также видели реактивные системы залпового огня рядом с линиями отвода вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии.

      К теме: Несмотря на договоренности в Париже, боевики создают препятствия патрулям ОБСЕ

      Наблюдатели также жалуются на ограничение передвижения патрулей СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецкой области:

      • вблизи Приморского,
      • Таврического,
      • Заиченко,
      • Верхнешироковского.

      Отметим, что во время нормандского саммита в Париже Украина и Россия договорились о свободном доступе миссии ОБСЕ ко всей оккупированной части Донбасса. Тем не менее, контролируемые Россией боевики дважды препятствовали патрулям Организации.


      О чем Украина и Россия договорились в нормандском формате / инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Война на Донбассе ОБСЕ Оккупированные территории
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