В ОБСЕ фиксируют уменьшение количества взрывов на Донбассе
Специальная миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской.
Наблюдатели ОБСЕ также видели реактивные системы залпового огня рядом с линиями отвода вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии.
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Наблюдатели также жалуются на ограничение передвижения патрулей СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецкой области:
- вблизи Приморского,
- Таврического,
- Заиченко,
- Верхнешироковского.
Отметим, что во время нормандского саммита в Париже Украина и Россия договорились о свободном доступе миссии ОБСЕ ко всей оккупированной части Донбасса. Тем не менее, контролируемые Россией боевики дважды препятствовали патрулям Организации.
О чем Украина и Россия договорились в нормандском формате / инфографика 24 канала