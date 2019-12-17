09:19
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Спадок Дубінського від Януковича. Новий секс-скандал у Раді
      Вєсті.UA
      19:19, 16 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      В ОБСЄ фіксують зменшення кількості вибухів на Донбасі

      89 Читать новость на русском
      Спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі / osce.org/uk

      Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській.

      Спостерігачі ОБСЄ також бачили реактивні системи залпового вогню поруч із лініями відведення озброєння в непідконтрольному урядові районі Луганської області. Про це мовиться у звіті місії.

      До теми: Попри домовленості у Парижі, бойовики перешкоджають патрулям ОБСЄ

      Спостерігачі також скаржаться на обмеження пересування патрулів СММ ОБСЄ на окупованих територіях Донецької області:

      • поблизу Приморського,
      • Тавричеського,
      • Заїченка,
      • Верхньошироківського.

      Відзначимо, що під час нормандського саміту у Парижі Україна і Росія домовилися про вільний доступ місії ОБСЄ до всієї окупованої частини Донбасу. Тим не менш, контрольовані Росією бойовики двічі перешкоджали патрулям Організації.


      Про що Україна і Росія домовилися у нормандському форматі / інфографіка 24 каналу

      Поліція затримала депутата облради Києва за вимагання і викрадення людини
      сьогодні
      2536
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Війна на Донбасі Проросійські бойовики Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:25 Скільки в 2020 році ФОПи платитимуть за себе і співробітників
      Ірина Поліщук 3920
      сьогодні , 08:06 Головні новини 16 грудня: зміни до Конституції від Зеленського, нові гучні призначення
      Андрій Шляхтін 2381
      сьогодні , 07:20 Лол, треш, мем: як добре ви знаєте молодіжний сленг – тест
      Василь Денисюк 1379
      сьогодні , 06:50 Антоненко має стовідсоткове алібі, – адвокат підозрюваного у справі Шеремета
      Дмитро Гнап 1778
      сьогодні , 06:30 Пожежа в Одесі: волонтери розповіли про скандальні подробиці
      Євгенія Мазур 6468
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук