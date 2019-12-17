В ОБСЄ фіксують зменшення кількості вибухів на Донбасі

Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській.

Спостерігачі ОБСЄ також бачили реактивні системи залпового вогню поруч із лініями відведення озброєння в непідконтрольному урядові районі Луганської області. Про це мовиться у звіті місії.

До теми: Попри домовленості у Парижі, бойовики перешкоджають патрулям ОБСЄ

Спостерігачі також скаржаться на обмеження пересування патрулів СММ ОБСЄ на окупованих територіях Донецької області:

поблизу Приморського,

Тавричеського,

Заїченка,

Верхньошироківського.

Відзначимо, що під час нормандського саміту у Парижі Україна і Росія домовилися про вільний доступ місії ОБСЄ до всієї окупованої частини Донбасу. Тим не менш, контрольовані Росією бойовики двічі перешкоджали патрулям Організації.



Про що Україна і Росія домовилися у нормандському форматі / інфографіка 24 каналу