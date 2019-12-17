В ОБСЄ фіксують зменшення кількості вибухів на Донбасі
Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській.
Спостерігачі ОБСЄ також бачили реактивні системи залпового вогню поруч із лініями відведення озброєння в непідконтрольному урядові районі Луганської області. Про це мовиться у звіті місії.
До теми: Попри домовленості у Парижі, бойовики перешкоджають патрулям ОБСЄ
Спостерігачі також скаржаться на обмеження пересування патрулів СММ ОБСЄ на окупованих територіях Донецької області:
- поблизу Приморського,
- Тавричеського,
- Заїченка,
- Верхньошироківського.
Відзначимо, що під час нормандського саміту у Парижі Україна і Росія домовилися про вільний доступ місії ОБСЄ до всієї окупованої частини Донбасу. Тим не менш, контрольовані Росією бойовики двічі перешкоджали патрулям Організації.
Про що Україна і Росія домовилися у нормандському форматі / інфографіка 24 каналу