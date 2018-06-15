В ОБСЕ назвали количество людей, погибших на Донбассе с начала года

С начала 2018 года в результате боевых действий на Донбассе погибли 29 человек. Еще 109 человек получили ранения.

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает "Интерфакс-Украина".

"За прошедшую неделю мы подтвердили ранение 9-ти гражданских лиц. Таким образом, с начала года на Донбассе 109 человек получили ранения и 29 погибли", – сказал Хуг.

Напомним, 14 июня в зоне боевых действий на Донбассе погибли 2 украинских военных, еще 6 получили ранения.