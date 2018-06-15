В ОБСЄ назвали кількість людей, загиблих на Донбасі з початку року
З початку 2018 року в результаті бойових дій на Донбасі загинули 29 людей. Ще 109 осіб отримали поранення.
Про це на брифінгу розповів перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"За минулий тиждень ми підтвердили поранення 9-ти цивільних осіб. Таким чином, з початку року на Донбасі 109 осіб отримали поранення і 29 загинули", – сказав Хуг.
Нагадаємо, протягом 14 червня в зоні бойових дій на Донбасі загинули 2 українських військових, ще 6 отримали поранення.
Джерело: 24 Канал
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