В ОБСЄ назвали кількість людей, загиблих на Донбасі з початку року

З початку 2018 року в результаті бойових дій на Донбасі загинули 29 людей. Ще 109 осіб отримали поранення.

Про це на брифінгу розповів перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За минулий тиждень ми підтвердили поранення 9-ти цивільних осіб. Таким чином, з початку року на Донбасі 109 осіб отримали поранення і 29 загинули", – сказав Хуг.

Нагадаємо, протягом 14 червня в зоні бойових дій на Донбасі загинули 2 українських військових, ще 6 отримали поранення.